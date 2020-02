Die Polizei ermittelt 39-Jährige täuscht Raub vor

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Bereits am Mittwoch, 12. Februar, hatte eine 39 Jahre alte Frau gegenüber der Polizei angegeben, dass sie in Roding (Landkreis Cham) von einem unbekannten Mann überfallen und beraubt worden wäre. Wie sich jetzt in den kriminalpolizeilichen Ermittlungen herausstellte, wurde die Tat vorgetäuscht.