Grenzkontrolle 29-Jähriger hat Marihuana in der Hosentasche

Am Freitagnachmittag, 21. Februar, fanden die Schleierfahnder bei einer Kontrolle am ehemaligen Grenzübergang Furth im Wald-Schafberg in der Hosentasche eines 29-jährigen Tschechen knapp sechs Gramm Marihuana.