Unfallflucht Unbekannter fährt Opel auf Parkplatz an und haut ab

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

An einem geparkten Opel verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Kundenparkplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Regenstauf einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.