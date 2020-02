Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt elektrische Einrichtungen an Wohnhaus in Regenstauf

Foto: 123rf.com

In den Nachtstunden von Sonntag auf Montag, 23. auf 24. Februar, beschädigte ein bislang unbekannter Täter an einem Wohnhaus im Regenstaufer Ortsteil Fronau elektrische Einrichtungen im Außenbereich eines Wohnanwesens und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro.