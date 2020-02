Glück gehabt Falschfahrer auf der Bundesstraße – Straßenmeisterei verhindert Schlimmeres

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 83-jähriger Autofahrer hatte am Montagnachmittag, 24. Februar, in Cham bei Untertraubenbach die Bundesstraße B85 Richtung Cham in falscher Richtung benutzt.