4.000 Euro Schaden Frau landet mit Pkw an einem Baum und muss ins Krankenhaus

Rund 4.000 Euro Schaden und eine verletzte Fahrerin. Dies ist die Bilanz eines Abkommens von der Fahrbahn in Cham am Dienstag, 25. Februar, in den frühen Morgenstunden.