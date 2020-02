Ermittlungen Frau in Neumarkt starb „durch scharfe Gewalt“ - die Polizei sucht weiter Zeugen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 20. Februar, kam es hinter einem Supermarkt in Neumarkt zu einer Auseinandersetzung. Eine Frau dabei zu Tode und wurde am Freitag rechtsmedizinisch untersucht.