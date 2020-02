Hinweise erbeten Dieb klaut neuwertiges Damenfahrrad aus Keller in Waldmünchen

In der Zeit von Samstag, 15. Februar, bis Sonntag, 23. Februar, wurde aus einem frei zugänglichen Keller am Torweiherweg in Waldmünchen ein Damenfahrrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss gesichert, das durchtrennt wurde.