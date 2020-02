Zeugen gesucht Nötigung im Straßenverkehr – 26-Jähriger wird überholt, abrupt ausgebremst und dann beleidigt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 22. Februar, um 18.15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Regensburger mit seinem Pkw und Anhänger in Regensburg die Pilsen-Allee in Richtung Haslbach. Kurz nach der Abzweigung Richtung Gonnersdorf wurde er von einem Kleinwagen überholt und abrupt ausgebremst.