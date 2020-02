Verkehrsunfallzeuge gesucht Pkw prallt gegen Leitplanke – Kleinwagen muss ausweichen

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. Februar, gegen 5.25 Uhr, kam es in der Coburger Straße in Regensburg im Ortsteil Haslbach zu einem Verkehrsunfall auf der Brücke über die Bahnstrecke. Hierbei geriet ein 27-jähriger Fahrzeuglenker in den Gegenverkehr und prallte gegen die Leitplanke.