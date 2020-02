Kontrollen auf der Autobahn Verbotenes Messer und Teleskopschlagstock im Auto

Am Samstag, 22. Februar, gegen 9.30 Uhr, wurde ein 27-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf an der A93-Ausfahrt Bad Abbach angehalten.

Landkreis Regensburg. Im Fahrzeug wurde ein verbotenes Messer aufgefunden, dies wurde sichergestellt. Leider konnte der BMW-Fahrer auch keinen Führerschein vorlegen, so dass auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr wurde nochmals ein Teleskopschlagstock bei einem 26-jähriger bulgarischer Autofahrer bei einer Kontrolle an der A3 Höhe Ausfahrt Nittendorf in der Mittelkonsole liegend aufgefunden. Der Schlagstock wurde auch hier sichergestellt, der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen. In beiden Fällen wird Anzeige erstattet.