Hinweise erbeten Unbekannter klaut Kennzeichen eines geparkten Pkws

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendet am Samstag, 22. Februar, zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr das hintere Kennzeichen von einem Toyota RAV 4. Das Fahrzeug war vom Besitzer während Waldarbeiten in Seubersdorf zwischen Eichenhofen und Darshofen in der Nähe von Gasteshof – südlich der Kreisstraße NM32 – auf einer Flurstraße abgestellt worden.