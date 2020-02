Im „Aqacur“ in Bad Kötzting Unbekannter bricht Spind auf und klaut Geldbörse

Am Samstag, 22. Februar, wurde in der Zeit von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr im „Aqacur“ in Bad Kötzting der Spind eines 43-jährigen Gemeindebewohners aufgebrochen und seine Geldbörse entwendet. Bislang gibt es keine Täterhinweise.