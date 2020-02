Die Polizei sucht Zeugen Mercedes in Thalmassing beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. auf 22. Februar, wurde die linke Seite eines in Thalmassing abgestellten grauen Kombi der Marke Mercedes-Benz durch einen langgezogenen Kratzer beschädigt.

Thalmassing. Das Fahrzeug wat in der Römerstraße in Thalmassing auf einem Grundstück abgestellt. Hinweise auf Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden an die PI Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 93020 erbeten.