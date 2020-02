Noch glimpflich ausgegangen Vorfahrt missachtet – Unfall mit 12.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Noch einmal glimpflich ging ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße bei Au aus. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bereich Stamsried fuhr in Pemfling mit einem Kleintransporter auf der bevorrechtigten Kreisstraße 14 von Pitzling in Richtung Stamsried. An der Einmündung nach Pösing missachtete ein 51-jähriger Pkw-Lenker die Vorfahrt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.