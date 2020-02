Beim Abbiegen 23-jähriger Pkw-Fahrer übersieht Rad – Radfahrer muss ins Krankenhaus

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Stadtgebiet Cham, der in Cham vom Michelsdorfer Weg kommend nach links in die Adolph-Kolping-Straße einbog, übersah am späten Freitagabend, 21. Februar, einen 61-jährigen Radfahrer.