Griff in die Kasse Dieb erbeutet rund 600 Euro aus Getränkemarkt

Ein dreister Dieb trat am Freitag, 21. Februar, in einem Getränkemarkt im Regenstaufer Gebiet Straßäcker auf.

Regenstauf. Gegen 15 Uhr löste der circa 30-jährige Mann einen Leergutbon an der Kasse ein. In dem Moment, als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff der Dieb blitzschnell in den Schub und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld sofort aus dem Markt. Zwar wurde der Täter noch von Zeugen verfolgt, konnte aber nicht mehr eingeholt werden. Seine Beute liegt bei knapp 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.