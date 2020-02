Hoher Schaden Autos in Weiden angefahren

Am Donnerstag, 20. Februar, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, parkte ein brauner Hyundai i20, vor dem Anwesen Zur Centralwerkstätte 12 in Weiden. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw vorne links. Der Unfallschaden beträgt etwa 1.500 Euro.