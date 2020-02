Obduktion am Freitag Tödliche Auseinandersetzung in Neumarkt – die Polizei sucht dringend Zeugen

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstagnachmittag, 20. Februar, kam es hinter einem Supermarkt in Neumarkt zu einer Auseinandersetzung. Eine Frau ist daraufhin verstorben. Die intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg dauern an.