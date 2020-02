Unfallflucht Unbekannter fährt auf Parkplatz gegen Opel

Erheblich beschädigt wurde am Donnerstagnachmittag, 20. Februar, ein geparkter Opel Zafira auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Wenzenbach.