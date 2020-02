Ladendiebstahl 55-Jähriger tauscht unerlaubt Schuhe

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, 20. Februar, in einem Verbrauchermarkt in der Pommernstraße in Neutraubling einen 55-jährigen Mann, wie dieser Schuhe anprobierte, den leeren Karton wieder ins Regal stellte und mit seinen „neu“ erworbenen Schuhen ohne zu zahlen durch die Kasse ging.