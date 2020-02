Achtung Vorsicht am Telefon! – Die Polizei warnt vor dem Enkeltrick!

Am Mittwoch häuften sich Anrufe von Betrügern mit der bekannten Masche des Enkeltricks, besonders im Stadt und Landkreis Regensburg. Ein Seniorenpaar konnte getäuscht werden.

Regensburg. Am Mittwoch, 19. Februar, kam es in den Mittagsstunden zu Anrufen durch unbekannte Täter im Raum Regensburg. Insbesondere in Tegernheim, Lappersdorf und Sinzing sollten ältere Menschen durch Vortäuschen eines Verwandtschaftsverhältnisses am Telefon irregeführt und um ihr Vermögen gebracht werden.

Wie sich am Nachmittag herausstellte, war ein Seniorenpaar in der Zeit von 12 bis 14 Uhr im Stadtgebiet Regensburg durch unbekannte Täter getäuscht worden, sodass es zu einer Übergabe von Bargeld kam. Die Täter konnten einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag erlangen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg warnt eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen heraus!

Falls Sie einen Anruf erhalten haben, setzten Sie sich umgehend mit der Polizei oder einer Person Ihres Vertrauens in Verbindung!

Seien Sie insbesondere dann vorsichtig, wenn Zeitdruck erzeugt oder Geheimhaltung gefordert wird!

Angehörigen werden gebeten:

Weisen Sie Ihre Verwandten und Bekannten, besonders alleinstehende oder ältere Personen, auf die Masche hin.