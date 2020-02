Hinweise zu Unfall erbeten Außenspiegel und Seitenscheibe gehen zu Bruch – Verursacher flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. Februar, um 8.15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem VW die Kreisstraße R18 in Lappersdorf von Hainsacker Richtung Eitlbrunn. In dem Waldstück nach Ziegelhütte kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen, ein Bus und zwei Pkw.