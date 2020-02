Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut zwei Kennzeichen in Lappersdorf

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. Februar, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurden am Pfarrer-Haueisen-Platz im Lappersdorfer Ortsteil Hainsacker von zwei Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Ein Zusammenhang dürfte gegeben sein.