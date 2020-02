Fenster eingeschlagen Einbrecher steigt in Wohnhaus ein – Uhren, Handtasche und Bargeld geklaut

Foto: Andrey Popov/123rf.com

In der Zeit von Sonntag, 16. Februar, 16 Uhr, bis Mittwoch, 19. Februar, 16.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter ein Fenster eines Wohnhauses in Neumarkt in der Sandstraße ein, entriegelte es und stieg ein.