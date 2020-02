Fahrrad sichergestellt 16-Jähriger fährt mit seit 2018 geklautem Fahrrad rum

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. Februar, gegen 18.10 Uhr, wurde ein 16-jähriger Radfahrer in der Regensburger Straße in Neumarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen.