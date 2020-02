Unfallflüchtige ermittelt Pkw-Fahrerin fährt rückwärts gegen Metallzaun

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, gegen 12.45 Uhr, stieß eine Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Blaibach beim Ausparken rückwärts gegen einen Metallzaun.