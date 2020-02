Ermittlungen eingeleitet 21-Jähriger droht mit Nachrichten und läuft mit Messer rum

Am Dienstag, 18. Februar, gegen 13.45 Uhr, wurden durch einen 21-Jährigen in Geigant in Waldmünchen Morddrohungen mittels Whatsapp ausgesprochen. Laut einer Zeugin soll der Mann außerdem mit einem Messer bewaffnet in der Öffentlichkeit herumgelaufen sein.