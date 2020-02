Eigentümer gesucht Wem gehört das schwarz-gelbe Fahrrad?

Am 1. Februar 2020 wurde ein schwarz-gelbes Fahrrad-Mixed-Rad der Marke Cube/Attention am Pöllinger Bahnhof aufgefunden.

Neumarkt in der Oberpfalz. Gesucht wird der rechtmäßige Besitzer des Rades. Dieser möge sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz unter der Telefonnummer 09181/4885-0 in Verbindung setzen.