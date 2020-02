Hinweise erbeten Unbekannter klaut Handy aus Rucksack

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, befand sich eine 23-Jährige im Zeitraum von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, zum Einkaufen in einem Drogeriemarkt in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham.