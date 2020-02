Zeugen gesucht Jugendlicher entreißt Sporttasche eines Kindes und rennt weg

Am Dienstagabend, 18. Februar, gegen 18.35 Uhr, ging ein Kind unter zehn Jahren im Ortsteil Hainsacker in Lappersdorf alleine vom Sport nach Hause. Nach Angaben des Kindes trat an der Kreuzung Baierner Weg/Am Sandbügel unvermittelt ein unbekannter Jugendlicher von hinten an das Kind heran, entriss diesem eine Sporttasche und lief davon.