Brandfahnder vor Ort Brand in Cham-Michelsdorf durch technischen Defekt an einer Küchenmaschine verursacht

Foto: Luftklick/123rf.com

Am Montag, 17. Februar, wurde zusammen mit einem Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Brandstelle des Wohnungsbrandes vom Samstag, 15. Februar, in Cham-Michelsdorf in Augenschein genommen und eine Spurensicherung durchgeführt.