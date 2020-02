Am Wochenende, 15. bis 16. Februar, beschädigte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Steinwurf, die Hauptzugangstür zum Kindergarten in Waldmünchen.

Waldmünchen. Die Räumlichkeiten des Kindergartens befinden sich im Schulgebäude der Grundschule in Waldmünchen. An der Hauptzugangstür zum Kindergarten entstand eine punktförmige Beschädigung in der Glasfüllung der Tür. Der dadurch entstandene Schaden wird durch einen Berechtigten der Stadt Waldmünchen mit circa 800 Euro beziffert.

Eventuell vorhandene Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Waldmünchen in Verbindung zu setzen.