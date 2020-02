Nichts entwendet Unbekannter bricht zwei Häuschen im Garten eines Pfarrheims auf

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Freitag, 14. Februar, 16 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 9 Uhr, wurden im Garten des Pfarrheimes am St-Michaels-Platz in Neutraubling zwei Gartenhütten aufgebrochen.