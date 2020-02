Randalierende Jugendliche Bundespolizisten holen am Bahnhof in Amberg einen 15-Jährigen vom Gleis

Foto: Bundespolizeidirektion München

Am Freitag, 14. Februar, haben am Bahnhof in Amberg Jugendliche randaliert. Dabei haben sie sich auch im Gleisbereich aufgehalten und sich dadurch selbst in Gefahr gebracht. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion (PI) Amberg mussten Schlagstock und Pfefferspray einsetzen.