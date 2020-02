Beim Verlassen einer Gaststätte 15-Jähriger tritt gegen Zigarettenautomaten – Automat kann nicht mehr benutzt werden

Am Freitag, 14. Februar, um 23.25 Uhr, trat ein 15-Jähriger beim Verlassen einer Gaststätte in der Ingolstädter Straße in Neumarkt in der Oberpfalz gegen einen im Hausflur abgestellten Zigarettenautomaten.