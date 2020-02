Fahren unter Drogeneinfluss 22-Jähriger versteckt Marihuanadolden in Dose hinter dem Fahrersitz

Foto: 123rf.com

Am Montag, 17. Februar, um 0.50 Uhr, wurde in der Hans-Dehn-Straße in Neumarkt in der Oberpfalz ein 22-jähriger Mann mit seinem Audi aufgehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fielen drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer auf.