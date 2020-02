Hausverbot und Anzeige Duo klaut Zigaretten im Wert von 324 Euro

Am Freitag, 14. Februar, um 15.30 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er in einem Verbrauchermarkt in der Altdorfer Straße in Neumarkt in der Oberpfalz Zigarettenpackungen im Wert von 324 Euro aus dem Regal nahm und sich anschließend in den Getränkemarkt begab, der sich mit im Supermarkt befindet.