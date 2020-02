Vorsätzliche Körperverletzung Schlägerei im Club – zwei Leichtverletzte, ein Flüchtiger

Am Samstag, 15. Februar, gegen 3 Uhr, gerieten zwei Männer und eine Frau in einer Diskothek in der Hans-Dehn-Straße in Neumarkt in der Oberpfalz in einen verbalen Streit. Nach einer kurzen Auseinandersetzung schubste ein 24-Jähriger die 27-jährige Frau gegen eine Wand im Club.