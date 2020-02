Zeugen gesucht Einbrecher hebelt Haustüre eines Einfamilienhauses auf

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. auf 16. Februar, hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Hartinger Straße in Neutraubling die Haustüre eines Einfamilienhauses auf.