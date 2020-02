Alkohol am Steuer Pkw-Fahrer reagiert nicht auf Kontrolle und fährt in Sackgasse

Foto: Kathrin Lechl

Am Samstag, 15. Februar, gegen 18.30 Uhr, sollte in Waldmünchen ein Pkw zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 59-jährige Fahrer reagierte aber nicht und fuhr einfach weiter. Letztlich blieb er am Ende einer Sackgasse stehen, stieg aus und wollte sich zu Fuß entfernen.