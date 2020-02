Unfall bei Cham Crash beim Einfahren in die B20 – zwei Verletzte

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 15. Februar, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem die die Straße von Tasching kommend in Fahrtrichtung Höfen. Dort fuhr er an der Kreuzung in die Bundesstraße B20 ein und übersah den von rechts auf der B20 in Fahrtrichtung Straubing heranfahrenden Pkw, der von einem 18-Jährigen gesteuert wurde.