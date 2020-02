Verkehrsunfallflucht Schwarzer Pkw touchiert Fahrzeug und haut ab

Am Samstag, 15. Februar, gegen 12.14 Uhr, ereignete sich im Bereich Straubinger Straße / Sulzfeldstraße in Regensburg ein Verkehrsunfall.

Regensburg. Ein schwarzer Pkw touchierte dabei den Pkw einer 39-Jährigen. Der schwarze Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Richtung der Straubinger Straße stadtauswärts. Durch den Verkehrsunfall entstand am Pkw der 39-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer des schwarzen Pkws machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.