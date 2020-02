Erwischt Fahrrad im Suff geklaut

Am Samstag, 15. Februar, gegen 7.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein 46-Jähriger am Rudolf-Aschenbrenner Platz in Regensburg dabei beobachtet, wie er aus einem Fahrradunterstand ein Fahrrad entwendete und in einen Kastenwagen lud.