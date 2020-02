Unfallflucht Mehrere Metallbegrenzungspfosten umgefahren

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. auf 16. Februar, zwischen 1 und 1.15 Uhr in der Regensburger Straße an, nachdem dieser offensichtlich mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere, dort stehende Metallbegrenzungspfosten umfuhr.