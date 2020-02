Kontrolle in Regensburg Zu kräftig Geburtstag gefeiert – Jubilar saß mit über 1,1 Promille am Steuer

Am Sonntag, 16. Februar, gegen 3.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Regensburg-Nord in der Donaustaufer Straße bei einem in Stadtsüden wohnhaften Regensburger eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, zufälliger weise nur wenige Stunden nach dessen „rundem“ Geburtstag.