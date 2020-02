Einfach abgehauen Aufmerksame Zeugin notiert sich Kennzeichen eines flüchtenden Unfallfahrers

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 14. Februar, um 15 Uhr, fuhr der 54-jährige Fahrer eines Hyundai in Barbing in der Bischof-Sailer-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes beim Einparken gegen einen geparkten Opel.