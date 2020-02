Die Polizei ermittelt Container aufgebrochen – mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Foto: 123rf.com

Für zwei mutmaßliche Einbrecher endete das Werk noch am Tatort in der Altmühlstraße in Regensburg. Ein Verkaufscontainer sollte ihnen am Mittwoch, 12. Februar, zum Opfer fallen, doch der Besitzer informierte schnell die Polizei. Die Handschellen klickten binnen weniger Minuten und beide Männer sitzen nun in Haft.