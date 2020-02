Heller SUV in Verdacht Schwarzer BMW angefahren und geflohen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, in der Zeit von 9.20 bis 9.40 Uhr wurde ein in der Paul-Gerhard-Straße in Roding, vor einem Lokal geparkter schwarzer BMW, von einem unbekannten Fahrzeugführer an der Fahrertür beschädigt.