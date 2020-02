Unfall bei Furth im Wald Bei Schneeglätte – Lkw rutscht ins Bankett und muss aufwändig geborgen werden

Gegen 16.10 Uhr rutschte am Mittwoch,. 12. Februarm ein Sattelzug, der auf der Staatsstraße 2161 in Richtung Bad Kötzting fuhr, kurz vor der Abzweigung bei Grafenried, aufgrund von Schneeglätte aufs Bankett.

Furth im Wald. Der LKW blieb liegen und verschiedene Rangierversuche des 59-jährigen Fahrers, um sich aus der misslichen Lage zu befreien, verschlimmerten die Situation nur. Als es dann hieß, „nichts geht mehr“, kam die Polizei Furth im Wald zum Einsatz. Diese alarmierte die Feuerwehren Sengenbühl, Schwarzenberg und Furth im Wald, die den Verkehr großflächig um die Gefahrenstelle umleiteten. Zur Bergung des Lkw-Gespanns, welches in Folge dessen die gesamte Fahrbahnbreite blockierte, forderte die Polizei ein Spezial-Abschleppunternehmen an. Dieses barg den LKW mit einem Autokran, was einige Zeit in Anspruch nahm. Erst gegen 22.45 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Neben einem gewissen Flurschaden am Bankett und einem umgefahrenen Leitpfosten entstanden glücklicherweise keine weiteren Schäden.